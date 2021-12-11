Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için operasyon gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 5 ayrı çalışmada şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, 1’i Hava Kuvvetlerinde görevli uzman çavuş olmak üzere toplam 10 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların üzerinde 25,60 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap, 2 adet sentetik ecza hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1,94 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Bir şahsa uyuşturucu etkisi ile araç kullanmaktan 6 bin 909 TL idari para cezası verilirken, ehliyetine 5 yıl el konulup araç trafikten men edildi.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin akabinde savcılık talimatıyla ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.