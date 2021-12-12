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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazar Necati Atar Şehir Akademinin konuğu oldu

İHA

Yazar Necati Atar Şehir Akademinin konuğu oldu

Adıyamanlı Yazar Necati Atar, Şehir Akademi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nin konuğu olarak kitabını anlattı.
Şehir Akademi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nin 15 günde bir “Yazar Buluşmaları” kapsamında Adıyamanlı yazarları konuk ediyor. “Yazar Buluşmaları” programının bu haftaki konuğu Necati Atar oldu.
Abuzer Gelse’nin moderatörlüğünde Yazar Necati Atar, “Düşümde Portakal Bahçeleri” isimli kitabını anlattı. Şehir Akademi Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Mirza Gökdemir’in açılış konuşması ile başlayan programda Necati Atar’ın 13 öyküden oluşan “Düşümde Portakal Bahçeleri” isimli kitabında yer alan öyküler bir çok yönüyle ele alındı.
Şehrimizin güçlü kalemlerinden Necati Atar’ın sade ve objektif bir bakış açısıyla, toplumun farklı katmanından insan tiplemelerinin, günümüz gerçekliğinden ibretlik öykülerini ele aldığı kitabı insana ve şehre dair ilginç saptamalar ve çözümlemeler içeriyor.
Şehir Akademi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Proje Koordinatörü Abuzer Gelse konuya ilişkin; “Yazar Buluşmaları programımız, Adıyamanlı yazarları konuk ettiğimiz bir program. Bu Program vesilesiyle arkadaşlarımızı Adıyamanlı yazarlarımızla buluştururken, yazarlarımızın kişisel hikayelerini, kitaplarını, mücadelelerini, gelecekte yapmayı planladıkları çalışmalarını tartışıyoruz. Şehrimizde yazarlık kültürünün geliştirecek olan yazarlarımızın üretkenliğine desteğimizi vurguluyoruz.
Düşümde Portakal Bahçeleri isimli kitap 13 öyküden oluşan, mizahın ustalıkla kullanıldığı, günümüzün gerçekliğindeki farklı insan tiplemelerine ilişkin saptamaların ve çözümlemelerin yer aldığı okunası bir kitaptır. Aşkın her hali jeneriğini kullanan kitapta ayrıca siyasi ve toplumsal yerginin ustalıkla kullanıldığı öyküler var. Kıymetli Yazar Necati Atar’ı tebrik ediyor, yıllar boyu insana, şehre, ülkemize ve dünya ya ilişkin biriktirdiği umut ve ideallerinin yeni kitaplarla birlikte şehrimiz ve ülkemiz insanları ile buluşmasını diliyoruz” dedi

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