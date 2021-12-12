İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Can (45) öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

İlçe merkezine seyreden Hamza Can (45) yönetimindeki 34 GT 4577 plakalı otomobil ile önünde ilerleyen M.M.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Hamza Can, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hamza Can, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Hamza Can´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta KAHTA(Adıyaman), (DHA)-

2021-12-12 22:02:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.