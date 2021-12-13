Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret

İHA

Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sincik ilçesinde yaptığı ahşap yakma sanatı eserleri ile yeteneğini sergileyen ortopedik engelli Semanur Aktan’ı ziyaret etti.
Zaman içeresinde kendi imkanlarıyla ahşap yakma sanatını öğrenerek göz dolduran çeşitli eserler ortaya koyan Semanur Aktan, Vali Çuhadar’ın dikkatini çekti.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Semanur’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini evinde mutlaka ziyaret edeceğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’le birlikte gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ile Semanur’u Sincik ilçesinde bulunan evinde ziyaret etti.
Semanur’un ailesi tarafından coşkuyla karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, Semanur’un çizdiği birbirinden güzel eserleri inceleyerek gönüllere dokunan samimi bir ortam oluşturdu. İlk defa bir valiyi evlerinde ağırlayan hane halkının mutluluğu ise yüzüne yansıdı.
Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Semanur Aktan, ziyaretleriyle bana bu mutluluğu yaşatan valimize çok teşekkür ediyorum. Valim beni çok sevindirdi, çok mutlu etti. Allah da valimizi mutlu etsin” dedi.
Semanur Aktan’ı tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bir gönülle dokunmak için gösterilen çaba mesafeleri önemsiz kılar. Vatandaşlarımızın gönüllerinde yer edinerek devletimizin şefkatli ve kucaklayan yekvücudunu göstermeye çaba sarf ediyoruz. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün verdiği hizmetlerin sahada ortaya çıkardığı özel yetenekli kızımızın devletimizin desteğiyle desteklenmesi gerekliliği işte bu noktada devreye girmektedir. Bulunduğu coğrafya veya fiziksel engelinin, geleceğinin şekillenmesinde olumsuzluklar oluşturmayacağı inancını geliştiren kızımızın gözle görülür yetenekli ışığı bizlere ve tüm vatandaşlarımıza örnek olmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetiyle geçmişten günümüze güçlü bir şekilde taşınan devletmillet birlikteliğine örnek teşkil eden bu ziyaretler sayesinde vatandaşlarımızla oluşturduğumuz bağlar, millet olarak hepimizi geleceğe taşımada önemli mihenk taşlarını oluşturmaktadır. İlimizde bilinmeyen birçok sessiz yeteneğin kamu kurumlarımızın hizmetleri sayesinde gün ışığına çıkarılması bizleri gururlandırmaktadır. Semanur kızımızın özel yeteneğinin geliştirilmesi, eserlerinin sergilenmesi ve toplumsal entegrasyonun hız kazandırılması hedefiyle akademik sürecinin üst safhalara taşınması devletimizin desteğiyle sağlanacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
YEREL HABERLER İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2’si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2’si ağır 4 yaralı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
YEREL HABERLER İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
YEREL HABERLER İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
YEREL HABERLER İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
YEREL HABERLER İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü öldü
Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü
Yazar Necati Atar Şehir Akademinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Yazar Necati Atar Şehir Akademinin konuğu oldu
Güney Çevreyolunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Güney Çevreyolunda çalışmalar sürüyor
Kaldırım işgallerine denetim
YEREL HABERLER Kaldırım işgallerine denetim
Adıyaman FK- Sarıyer: 1-0
YEREL HABERLER Adıyaman FK- Sarıyer: 1-0
Milletvekili Taş, Çelikhanlı gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Milletvekili Taş, Çelikhanlı gençlerle buluştu
Şair Murat Kayış okurları ile buluştu
YEREL HABERLER Şair Murat Kayış okurları ile buluştu
Amerikalı gezgin çift Tut ilçesinde uçtu
YEREL HABERLER Amerikalı gezgin çift Tut ilçesinde uçtu
Şehitlerin isimleri okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehitlerin isimleri okulda yaşatılacak
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
Adıyaman’da iş yerinde yangın
YEREL HABERLER Adıyaman’da iş yerinde yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.