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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyenin asfalt plenti deneme aşamasını başarıyla geçti

İHA

Belediyenin asfalt plenti deneme aşamasını başarıyla geçti

Kendi asfaltını kendisi üretmek için çalışmalarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, son teknolojiye sahip yeni yatırımının deneme üretimini gerçekleştirdi.
Adıyaman Belediyesi tarafından Kuruçay alanında kurulan asfalt plenti saatte 240 ton asfalt üretilebilecek. Deneme üretimi gerçekleştirilen 42 dönümlük alan üzerine kurulan tesis ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Günümüz teknolojisinin en iyi asfalt plent tesisini Adıyaman'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizin deneme üretimi son aşamasına geldi. Yakın bir zamanda ilimizde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım sorunu kalmayacak. Adıyaman’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Toplam maliyeti 1 milyon Euro olan tesisin tam kapasite ile çalıştığı durumlarda saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştirebilecek. Bu tesisimiz sayesinde belediyemiz asfalt giderlerini yüzde 40 oranında düşürecek. Bundan dolayı bu yatırım şehrimiz için oldukça önemli denebilir” diye konuştu.

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