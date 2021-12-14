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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı

İHA

Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde üretilen sarmalık tütünlerin yasal bir zeminde üretim ve ticaretinin yapılması için kurulan, S.S. Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi törenle tütün alımına başladı.
Çelikhan ilçesinde ve yakın bölgelerde üretilen sarmalık tütünlerin yasal yollarla ticaretinin yapılabilmesi için kurulan Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin ilk tütün alım törenine, Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kaymakam Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kooperatif Başkanı Mahmut İlker Şahin, ilçe Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, kooperatif üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kooperatif Başkanı Mahmut İlker Şahin yaptığı açılış konuşmasında, kooperatifin açılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.
Başkaları gibi tütün meselesi üzerinden siyaset yapmayıp, çözüm ürettiklerini vurgulayarak düzenlenen programda konuşan Milletvekili Ahmet Aydın, “Tütün 12 dönümlük tarlalardan geçimini sağlamaya çalışan Çelikhanlı vatandaşların göz nuruydu, çeyizliğiydi, geçim kapısıydı. Geçmişte tütün tabakası taşımanın yasak olduğu günlerden geldik bu günlere. Biz bu konunun siyasetini yapmadık, gerçek anlamda çözümünü bulmaya çalıştık. Hepimiz Tekelin özelleşmesinin Kemal Derviş yasalarıyla olduğunu biliyoruz. O yasalarda bırakın tütün satışını, bulundurmak dahi 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyordu. Bizler AK Parti grubu olarak 50 kiloya kadar taşınmasının serbest bırakılmasıyla tütünün yasallaşmasının önü açıldı. Adıyaman’da şunu da gördük, bölge dışından getirilen çok miktarda tütünün Adıyaman tütünü gibi gösterilerek satıldığı ve Adıyaman çiftçisinin sömürüldüğüne şahit olduk. Buna engel olmak için gerekli adımları attık ve kanundaki yeni teknoloji ibaresini çıkararak süreci kolaylaştırıldık. ÖTV oranlarını yüzde 40’lara kadar düşürdük. Tüm bu düzenlemeler sayesinde Adıyaman’da 18 tane tütün kooperatifi kuruldu, bunların 5 tanesi Çelikhan’dadır. Çelikhan adına, Adıyaman adına ve Türkiye adına tarihi bir gün yaşıyoruz, bu bir ilktir. Artık bu günden sonra tütün üreticisi gönül rahatlığıyla tütününü satacak. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tütün parasıyla yetişmiş bir kişi olduğunu belirterek, tütünün kooperatifler aracılığıyla satışının yapılma sürecinde ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Çuhadar, "Ahengin ve uyumlu çalışmanın bir örneğidir. Hizmete yönelmiş Çelikhanlılar hizmetin en iyisine layıktır. Bu nedenle görev süremiz boyunca elimizden gelen en iyi şekilde sizlere hizmet edeceğiz. Ben de tütün üretimi yapan bir ailenin çocuğuyum. Devletimiz 2017 de tütünün legal bir şekilde ticaretinin yapılması için bir adım atmıştır. Bize düşen bu yönde kooperatifler konusunda gerekli adımların atılmasıdır. Bu konuda emeği geçen ve bu işe inanarak kooperatiflerin kurulması konusunda gece gündüz uğraş veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut yaptığı konuşmada, Tütünün yasallaşması konusunda emeği geçen ve bu işe inanarak kooperatiflerin kurulması konusunda gece gündüz uğraş veren herkese teşekkür ettiğini kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından tütün üretim ve pazarlama tesisi gezildi. Protokol üyeleri, tesisle ilgili olarak Kooperatif Başkanı Mahmut İlker Şahin’den bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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