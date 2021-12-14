Adıyaman esnafı Yeşilay'ın sağlık elçisi oluyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi, ilde bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin el ele verdiği, ‘Yeşilay elçileri’ projesini hayata geçirdi.

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi görevlilerince, her gün yüzlerce insanla temas eden esnafa, bağımlılıkla mücadele konusunda desteğe ihtiyacı olan kişilerin doğru yönlendirilmesi hakkında bilgi verilerek afiş ve broşürler dağıtıldı. Proje kapsamında Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ögr. Üyesi Gülşen Kırpık, Eczacılık Fakültesi ADYÜ Genç Yeşilay gönüllü öğrencileri ve Yeşilay Adıyaman Proje Koordinatörü Gizem Canlı ile birlikte Alitaşı Mahalle Muhtarı Hacı Mustafa İlik ile Alitaşı esnaflarını ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirdi. Alitaşı Mahallesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde proje hakkında bilgiler vererek, bağımlılıkla mücadele konusunda esnaflardan destek istedi. Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, esnaf ziyaretleri sırasında sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile bilgiler verdiklerini söyledi.

Başkan Ketenci, esnaflara bağımlılık konusunda Yeşilay danışmanlık merkezine yönlendirilerek psikososyal destek alınabileceklerini ve bu konuda toplumun her bir ferdinin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

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