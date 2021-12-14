Hırsızlar çaldıkları su motorunu bırakıp kaçtı

Adıyaman'da bir ikametin bahçesinden hırsızlık yapan 2 şahıs, yakalanacaklarını anlayınca çaldıkları su motorunu bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Yenisanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri, ellerinde su motoru bulunan iki şahsı fark etti. Şahıslara doğru ilerleyen bekçiler şahısları durdurmak istedi. Bu esnada bekçilerin geldiğini anlayan şahıslar, yakalanacaklarını anlayarak çaldıkları su motorunu sokak ortasına atarak kaçmaya başladı. Durum üzerine bekçiler ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda kovalanan her iki şahıs daha sonra bir motosiklete binerek olay yerinden hızla kaçtı.

Her iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken çalıntı su motoru ise sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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