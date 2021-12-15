Adıyaman´da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı



Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, Atatürk Barajı'nın suyunun çekildiği bölgede 4 bin yıllık olduğu belirtilen höyük ortaya çıktı.

Atatürk Baraj'ında suyun 15 metre çekilmesi ile tarihi höyük ortaya çıkarıldı. Merkeze bağlı Ürgüç köyü sınırlarında yer alan ve Gavur Tepe olarak bilinen yerde ortaya çıkan höyüğü görenler müze müdürlüğüne bilgi verildi. Bölgede inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Burada yaptığımız inceleme sonucunda mimari yapı ve milattan önce 2 bin yılına ait çanak, çömlekler tespit ettik" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-12-15 13:10:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.