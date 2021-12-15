Besni'de ‘Uyuşturucuyla Mücadele” konulu tiyatro

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Besni ilçesinde ‘Uyuşturucuyla Mücadele’ konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Madde bağımlılığına karşı halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Besni'de lise çağındaki öğrencilere yönelik, ‘Uyuşturucuyla Mücadele' konulu tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Tiyatro oyununa ilçede bulunan liseli öğrenciler büyük bir ilgiyle katılım gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonunda sergilenen tiyatro oyununa Besni Kaymakamı Nazlı Demir’ de katıldı.

Tiyatro oyununda uyuşturucuyla mücadele konuları ve uyuşturucunun zararları ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.