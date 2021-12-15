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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Besni İlçe danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

İHA

AK Parti Besni İlçe danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Besni İlçe Başkanlığı genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı, partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
AK Parti Besni İlçe Başkanlığı genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı, partinin Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, mahalle başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu doğrultusunda Besni ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalara değindi. Sümer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inandığımız yolda, büyük ve güçlü Türkiye ve lider ülke Türkiye olma yolunda durmak yok, yola devam. AK Parti iktidarı döneminde 19 yılda önemli hizmetler gerçekleştirildi. Bizde teşkilat olarak Besni’de göreve geldiğimiz günden beri elimizden geldiğince vatandaşlarımıza hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Besni için hayati öneme sahip projeleri hayata geçirdiğimiz inancındayım” dedi.
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre'de konuşmasında, "Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantıların yapılması, sürekli olması bizlerin birbirimiz ile kaynaşması açısından çok önemlidir. Özellikle içinde bulunduğumuz süreç Türkiye'nin belki de dönüm noktalarından bir tanesidir. Önümüzdeki seçimin ne kadar mühim olduğunu, seçim olmadan da bizlerin bir araya geldiğini ve sahada hazır bir vaziyette olduğumuzu bizlere göstermektedir. AK Parti 20 yıldan beri aziz milletimize sadece Türkiye sınırları içerisinde bulunanlar değil aynı zamanda dünyanın dört bir tarafından yaşayan gerek Müslüman olsun gerek bütün mağdurların yanında olan ve bu anlamda da tarihe önemli bir not düşen bir davadır. Bizler de hep birlikte sizlerle beraber bu davanın neferi olmaktan da onur duyuyoruz şeref duyuyoruz" dedi.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli en yüksek oylarla destekleyerek bu güne kadar temsil ettiniz sizlere teşekkür ediyorum. Burada eksikliklerimizi gidermek için toplanmış bulunmaktayız. Sahada hep birlikte olacağız sizler ile birlikte el ele vereceğiz. 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak eksikliklerimiz varsa onları gidererek hep birlikte Allah'ın izni ile liderimizin hiç bir zaman boynunu büktürmeyecek Adıyaman'da ki o lider yapıyı lider olarak devam ettireceğiz" dedi.
Daha sonra konuşan Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı ise konuşmasında, “20 yıl boyunca yapılan hizmetlerin, yatırımların mutlaka takipçisi olmaya devam edelim. Bizim 20 yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerle, yatırımlarla alnımız açık başımız dik ve tam saha pres olarak 2023 seçimlerine 18 ay kala her bir kardeşimizle sahada olacağız. Sıkıntıları biliyoruz ve bu sıkıntıları çözecek tek iradenin de AK Parti siyasi hareketi olduğunu biliyoruz. Bugün AK Parti'ye karşı, liderimize karşı bir çok siyasi partinin, birbirine selam vermeyen, birbiri ile dünya görüşü örtüşmeyen bir çok siyasi partinin nasıl bir araya geldiklerini görebiliyoruz. Tek gayeleri var oda Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl alaşağı ederiz. Ama biz teşkilatlar olarak, ona inananlar olarak diyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'ı asla mağlup edemeyeceksiniz.
Bu Güne kadar sağlanan başarılarda teşkilatlarımızın ne kadar büyük gayreti olduğunu biliyoruz çünkü, Cumhurbaşkanımızın, teşkilat başkanlarımızın onlara olan güvenini sürekli hissediyoruz ve kendisinden görüyoruz. Dolayısı ile her bir kardeşimiz burada bulunan her bir teşkilat mensubu kardeşimiz Cumhurbaşkanımız için ve bizler için çok kıymetlidir ve çok değerlidir. Biz çok iyi biliyoruz ki siz teşkilat olarak sahada olacaksınız ve oluşabilecek sorunların çözümünün yine AK Parti iradesi olduğunu her bir kardeşimize anlatacaksınız.
Yirmi yıl boyunca Türkiye'de hayal dahi edilemeyecek hizmetleri üreten iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarıdır” ifadelerini kullandı.

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