ATSO 3. Adıyaman Tanıtım Günlerinde stant açtı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

ATSO’nun standına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilirken, standı siyasiler, basın camiasından isimler ve STK temsilcileri ziyaret etti.

Adıyaman’ın tanıtımına büyük önem veren ATSO, tanıtım etkinlikleri ve fuarlardaki yerin almaya devam ederken, etkinlikle alakalı konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, stantlarına gösterilen ilgi ve alakadan dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi.

Uslu konuşmasında, Adıyaman “Emperador Mermerini” Yenikapı’da tanıttıklarını, yakın zamanda Adıyaman’da kurulacak olan Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte mermerin Adıyaman’da mamül olarak satılacağını ve bunun Adıyaman ekonomisi için önemli bir yatırım olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Uslu, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak İstanbul Yenikapı’da standımızı kurduk. Gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Burada Adıyaman’ımız ekonomisi için önem arz eden başta mermerimiz olmak üzere kentteki sanayi ürünleri ve kültürümüzü de tanıtmaya çalıştık. İnşallah bu etkinlik Adıyaman için güzel dönüşlere sahne olacak” diye konuştu.

Dört gün sürecek olan etkinliklerde ATSO, Adıyaman’ın eşsiz doğası, turizmi, sanatı, sosyal ve kültürel hayatı ve sanayisini her yönüyle ziyaretçilere tanıtacak.

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