Haber alınamayan şahıs ekipleri hareke geçirdi

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Adıyaman’da, kendisinden uzun bir süre haber alınamayan ve yalnız yaşayan kişi ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa O’dan 3 gündür haber alamayan komşuları durumundan şüphelenerek polise bilgi verdi. İhbar üzerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın yaşadığı evden ses gelmeyince pencereden baktıklarında içerde şahsın olmadığını gördüler.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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