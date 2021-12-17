Besni'de otomobil takla attı: 2 Yaralı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada otomobilde bulunan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Sofraz köyü istikametine gitmekte olan Mehmet Yıldız idaresindeki 02 AS 703 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Yıldız ile otomobilde bulunan Abdullah Yıldız yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.