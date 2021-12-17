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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul çevrelerinde denetim yapıldı

İHA

Okul çevrelerinde denetim yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.
Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile öğrenci servislerine yönelik polis ekiplerince yapılan denetimlerde 708 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda 65 iş yeri, 29 park ve bahçe ile 11 metruk evde inceleme yaptı. Toplamda 204 polis memurunun katıldığı uygulamada 107 araç ve sürücüsü de kontrol edildi.
Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vugulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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