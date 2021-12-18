Yurtta kalan öğrenciler moral buldu

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler "Biz Bize Moral Akşamları" programında gönüllerince eğlendi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş "Biz Bize Moral Akşamları" programına katılarak gençlerle sohbet etti.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilere, “Biz Bize Moral Akşamları" programları kapsamında yemekli ve müzikli eğlence programları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ”Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 81 il ve ilçelerindeki yurtlarda öğrencilerin moral ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla başlattığı ‘Biz Bize Moral Akşamları’ programı, Adıyaman’da da gerçekleştirildi. Amacımız evinden uzakta eğitim ve öğretimin öğrencilerimizi az da olsa stresten uzaklaştırıp gençlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak. İl Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan gençlerimizin ders dışı zamanlarını verimli geçirebilmeleri, beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri, enerjilerini olumlu yönetebilmeleri, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını geliştirebilmeleri amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Gençlerimizin pandemi sürecinin olumsuz etkilerini henüz üzerlerinden atamadıklarını görüyoruz. Umarım düzenlediğimiz bu programlar az da olsa onları mutlu ederek olumlu motivasyon sağlar” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğrencilerle tek tek görüşüp onlarla sohbet ederek, dersleri hakkında bilgi alıp, spora daha fazla zaman ayırmalarını istedi.

Adıyaman Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

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