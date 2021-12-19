İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Engin Yılmaz idaresindeki 34 EKC 505 plakalı Citron marka otomobil ile Emel Bulut idaresindeki 02 AAT 955 plakalı Toyota marka otomobil, Yeni Mahalle TOKİ Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Engin Yılmaz, Emel Bulut ve araçta bulunan Eda Kandemir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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