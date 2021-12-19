Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesinde Enes G. idaresindeki 02 KD 608 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Enes G. ile otomobilde bulunan Çiğdem G. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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