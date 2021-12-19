Çatıdan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü

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Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN'da 2 katlı evin çatısından düşerek yaralanan Yusuf Alabay (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evine çatısına çıkan Suriye uyruklu Yusuf Alabay, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yusuf, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alabay'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-12-19 12:44:45



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