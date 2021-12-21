Sahte içki içen kişi villada ölü bulundu

Adıyaman’da, bir kişi içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti. Kaldığı villada ölü bulunan kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında 2 katlı villada yaşayan 62 yaşındaki Hüsnü Yaldız, gece saatlerinde sahte içki içmeye başladı. Kimsenin olmadığı esnada sahte içki içen Hüsnü Yaldız’dan sabah saatlerinde haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek Yaldız’ın evine geldi. Yaldız’ın çalınan kapılara ve telefona bakmaması üzerine yakınları camdan içeriye girdi. Yaldız’ı yatağında hareketsiz bir şekilde gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kapıların açılmasıyla içeriye giren ekipler Hüsnü Yaldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde Yaldız’ın gece saatlerinde sahte içki içtiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının da yaptığı incelemelerin ardından 4 çocuk babası Hüsnü Yaldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, villada bulunan yaklaşık 6 litrelik sahte içkiye ise jandarma ekiplerince el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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