Ahır yangınında 2 inek telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahır yangınında 2 inek telef oldu

İHA

Ahır yangınında 2 inek telef oldu

Adıyaman’da, bir ikametin alt katında bulunan ahırlıkta çıkan yangında 2 inek yanarak telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere (Zey) köyünde ikamet eden Abdurrahman Eğilmez’e ait evinin alt katında bulunan ahırda yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden ev sahibi ile köylüler itfaiye ekiplerine bilgi vererek alevlere müdahale etti. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında 2 inek yanarak telef olurken ikamette ve ahırda maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte içki içen kişi villada ölü bulundu
YEREL HABERLER Sahte içki içen kişi villada ölü bulundu
Otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Kılınç, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, vatandaşların sorun ve taleplerini ...
Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya ...
Başkan İnan'dan Sarıkaya'ya tepki
YEREL HABERLER Başkan İnan'dan Sarıkaya'ya tepki
İkamete giren hırsız pencereden kaçtı
YEREL HABERLER İkamete giren hırsız pencereden kaçtı
Başkan Dişkaya’dan Gazeteci Sarıkaya’ya sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Dişkaya’dan Gazeteci Sarıkaya’ya sert tepki
Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldı
YEREL HABERLER Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla ...
88’lik Şehmuz Dede kütüphaneden çıkmıyor Şeyhmus Gergerli okuma aşkıyla, yeni nesile örnek oluyor
YEREL HABERLER 88’lik Şehmuz Dede kütüphaneden çıkmıyor Şeyhmus ...
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Başkan Akbilek’ten Gazeteci Sarıkaya’ya tokat tepkisi
YEREL HABERLER Başkan Akbilek’ten Gazeteci Sarıkaya’ya tokat tepkisi
Başkan Harıkçı’dan Gazeteci Sarıkaya’ya tepki
YEREL HABERLER Başkan Harıkçı’dan Gazeteci Sarıkaya’ya tepki
Tipi nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Tipi nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı
Çaldığı altınlarla araba ve telefon alan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldığı altınlarla araba ve telefon alan hırsız ...
Zabıtadan fırınlara denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan fırınlara denetim
ATSO standı büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER ATSO standı büyük ilgi görüyor
Yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksaklığa neden oldu
YEREL HABERLER Yola düşen kaya parçaları ulaşımda aksaklığa neden ...
Ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı
Adıyaman'da PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı
Çatıdan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Çatıdan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Odada görev alan yöneticilere plaket verildi
YEREL HABERLER Odada görev alan yöneticilere plaket verildi
Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.