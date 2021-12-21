Başkan Kılınç, yüzmede dereceye giren sporcuları kutladı

Gaziantep'te düzenlenen Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışmasında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler, aldıkları derecelerle göz doldurdu.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışmalarına katılan Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler, çeşitli yaş grupları arasında farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla takdir topladı. Turnuva sonrası Adıyaman Belediyesporlu yüzücüleri elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "İlimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Belediyemizin destekleriyle amatör branşlarda her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Her yıl başarılarını katlayarak arttıran sporcularımızı kutluyoruz" diye konuştu.

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