Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yangın tatbikatı

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı kapsamında 112 Acil Sağlık ekiplerine, AFAD ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Yangın ihbarını alan ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, tatbikatta senaryo gereği yaralanan kişiler için kurtarma operasyonu düzenledi. Yaralılar ekipler tarafından tek tek kurtarılarak tedavi altına alındı. Yapılan tatbikat sonrasında ekipler tarafından hastane bahçesinde yakılan ateşe müdahale edilerek söndürüldü. Hastane yöneticilerine ve personellerine yangına müdahale etme ve acil durumlarda yapılması gereken konular anlatıldı.

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