Otomobilin tekeri rögar kapağının içine düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde rögar kapağının içine seyir halindeki otomobilin tekeri düşünce araçta hasar meydana geldi.

Gölbaşı istikametinden şehir merkezi istikametine ilerleyen otomobil eski 82. Yıl devlet hastanesi karşısındaki yan yolda bulunan telefon ve internet alt yapısı için kullanılan rögar kapağına düştü. Bakım yapılan rögarı fark etmeyen sürücünün otomobilinde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.