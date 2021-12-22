Başkan Teker’den sendika üyelerine müjde

Adıyaman Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası İl Başkanı Mehmet Teker, Danıştay’ın yüzde 1’lik dilim şartıyla ilgili kararı bozduğunu söyledi
Danıştay Mahkemesince 6. dönem toplu iş sözleşmesinde yer alan yüzde 1 sendikal baraj şartı Danıştay tarafından yürütülmesi durduruldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TeçSen Başkanı Mehmet Teker, “Toplu sözleşmede ki yüzde 1'lik dilimine girmeyen sendikaların 400 TL alamayacağı ile ilgili açılmış olan dava Danıştay'ın durdurma kararı ile sonuçlanmıştır. Bu bağlamda bütün sendika üyeleri Ocak ayında ödenecek olan 400 TL'den yararlanacak. Herkese hayırlı uğurlu, gözümüz aydın olsun” dedi.
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