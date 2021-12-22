Öğrencilerden anlamlı Sarıkamış klibi

Adıyaman İkra Koleji öğrencileri Sarıkamış Şehitlerinin anma yıldönümünde anlamlı bir klip hazırladı.

1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Rus savaşında başlatılan harekatta 60 bini donarak 78 bin askerimizin şehit olduğu 22 Aralık 1914 tarihinin yıl dönümünde İkra Koleji öğrencileri canlandırma yaptı. Öğretmenler öncülüğünde Sarıkamış Şehitlerinin yaşadıklarının anlatıldığı 3.50 dakikalık klip ile ilgili olarak konuşan İkra Koleji Kurucu Müdürü Süleyman Toprak, “Allahuekber Dağlarının çiçekleridir onlar. İkra Koleji öğrencilerimiz şehadetlerinin senei devriyesinde Sarıkamış Şehitlerimizin yaşadıklarını yansıtmak adına bir video çekti. Kadim tarihimizde vatan evlatlarımızın çok zorlu mücadeleler vererek vatanımızı savunduklarını tüm öğrencilerimize hatırlatmak ve bu şuurla yetişen nesiller meydana getirmek istiyoruz. Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

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