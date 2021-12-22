Teröristlere erzak temin eden şahıs tutuklandı

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Adıyaman’da terör örgütü PKK mensuplarına erzak temin eden 2 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK’yla mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Engin E. ile Enver G. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK mensuplarına erzak temin ettikleri öğrenilen her iki şahıs adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Engin E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Enver G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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