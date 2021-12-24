Kaymakam Aslantürk, öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Çelikhan Barbaros ve Atatürk İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Abdullah Aslantürk’e, ilçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar eşlik etti. Kaymakam Arslantürk, okullarda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilere taleplerinin olup olmadığını da soran Kaymakam Arslantürk, daha sonra okul idarecilerinden okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

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