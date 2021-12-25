Keçe, kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor Sağlık açısından ağrıları giderdiği bilinen keçe kursiyerlerin stresini alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keçe, kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor Sağlık açısından ağrıları giderdiği bilinen keçe kursiyerlerin stresini alıyor

İHA

Keçe, kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor Sağlık açısından ağrıları giderdiği bilinen keçe kursiyerlerin stresini alıyor

Tarihin en eski tekstil malzemesi olarak bilinen keçeler Adıyaman’da kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor.
Sırt, bel ve baş ağrılarına iyi geldiği bilim insanları tarafından açıklanan keçenin insanı rahatlatan bir özelliğinin olduğu biliniyor. Koyun yününden elde edilen ve çok eski bir Türk sanatı olarak bilinen keçe işlemeciliği bir benzeri olan ‘keçe iğneleme’ sanatını Adıyamanlı kadınlar icra ediyor.
Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında ilk kez, ‘keçe iğneleme’ kursu açıldı. Usta Öğretici Leyla Güzelkaya tarafından 22 kadına keçe iğnelemeyi öğretiyor. Keçe kumaşı hazırlandıktan sonra çizilen resimlerin üzerine özel keçe iğnesiyle keçeler işleniyor. Unutulmaya yüz tutan keçe iğneleme, gelecek nesillere kursa katılan kadınlar tarafından aktarılacak. Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, keçe iğneleme kursunun Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında açıldığını belirterek, “Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları kapsamında 27 çeşit kursumuz var. Bu kurslarda 2 binin üzerinde kursiyer kurs görüyor. Bu kurslarda 3 şeyi amaçlıyoruz. Atıl olan istihdamı üretime katıyoruz. Ev hanımlarımız için bir terapi görevi görüyor. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartıyoruz. Kursiyerlerine maddi katkı sağlıyoruz” dedi.
Usta Öğretici Leyla Güzelkaya ise konuşmasında, unutulmaya yüz tutmuş ilk tekstil ürünü olan keçeyi kullanarak şekil verdiklerini belirterek, “Altı aylık koyunun yünü keçe oluyor. Onları önce organik boya ile boyuyoruz. Onları daha sonra kumaş haline getiriyoruz. Kumaştan sonra bunların üzerine panolar yapıyoruz, çantalar, ayakkabılar, şapkalar yapıyoruz. Tekstil ürünlerinde de yaptığımız örgülerin üzerine kullanıyoruz.
Keçenin sağlık açısından çok faydaları var. Eskiden atalarımız başı ve beli ağrıyanları keçe kilimin üzerinde yatırırlar, baş ve bel ağrısını alıyor. Vücuttaki negatif elektriği alıp pozitif elektrik veriyor. İnsanı rahatlatıyor, mutlu ediyor. Günümüzde o kadar psikolojik rahatsızlıklar var ki, keçeyle bunun terapisi oluyor. Kadınlarımız buraya geldiklerinde mutlu olduklarını, eve huzurlu şekilde gittiklerini söylüyorlar” diye konuştu.
Kursiyerler ise keçe iğneleme ile stres attıklarını, rahatladıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 'tırpan' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 'tırpan' operasyonu: 3 gözaltı
Başkan Turanlı, “İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti”
YEREL HABERLER Başkan Turanlı, “İstanbul temaslarımız oldukça ...
Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
Kaymakam Aslantürk, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslantürk, öğrencilerle bir araya geldi
Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı ...
5 kişinin yaralandığı kazada ikizlerden Fidan Hümeyra bebek kurtarılamadı
YEREL HABERLER 5 kişinin yaralandığı kazada ikizlerden Fidan Hümeyra ...
HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde Yıldırım’ın örgütle irtibatlı olduğunu vurgu yapıldı
YEREL HABERLER HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz ...
İkiz bebekleri kaza ayırdı
YEREL HABERLER İkiz bebekleri kaza ayırdı
Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme ...
Elektrik direği ve deprem sensör kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Elektrik direği ve deprem sensör kablosunu çalan ...
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Adıyaman´da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Adıyaman’da hafif ticari araç takla attı: 2’si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da hafif ticari araç takla attı: 2’si ağır 5 ...
Belediye personeline proje hazırlama eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Belediye personeline proje hazırlama eğitimi ...
Milli Eğitim öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği verdi
YEREL HABERLER Milli Eğitim öğrencilere yardımcı kaynak kitap ...
Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır
Başkan Kılınç, down sendromlu çocukların aileleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, down sendromlu çocukların aileleriyle ...
Adıyaman'da 'Flute Duo' konseri
YEREL HABERLER Adıyaman'da 'Flute Duo' konseri
Besni’de ’Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Besni’de ’Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe’ etkinliği ...
Kahta’da altın hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kahta’da altın hırsızı yakalandı
Gölbaşı'nda yol bakım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda yol bakım çalışmaları devam ediyor
‘En iyi narkotik polisi anne’ semineri düzenlendi
YEREL HABERLER ‘En iyi narkotik polisi anne’ semineri düzenlendi
Adıyaman’a uyuşturucu getiren 2 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’a uyuşturucu getiren 2 şahıs gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.