Meyve kurutma ve paketleme tesisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meyve kurutma ve paketleme tesisi açıldı

İHA

Meyve kurutma ve paketleme tesisi açıldı

Üreticiyi tarımsal üretime teşvik etmek ve kırsal kalkınmaya destek olmak için Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi açıldı.
Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyoekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayarak yakın bir gelecekte ilçenin popüler ürünleri arasında yerini alacak olan Trabzon Hurmasının katma değerini ve kalitesini artırmak amacıyla Gölbaşı ilçesinde kurulan meyve kurutma ve paketleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, siyasi parti başkanları, ziraat odası başkanları, çiftçiler ve üreticiler katıldı.
Çiftçilerin gelirini artırmak ve hurmanın işlenerek katma değerini yükseltmek amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle kurulan tesiste günlük 1,5 ton hurma kurutulup paketlenerek tüketiciye ulaştırılacak.
Tesisin açılış konuşmasını yapan Kaymakam İhsan Ayrancı konuşmasında "İlçemizde toplam 180 bin 477 dekar tarım arazisinin yüzde 53,79’u yani 95 bin 279 dekar alanda meyvecilik yapılmaktadır. Meyvecilik alanında Trabzon Hurması bir diğer adıyla Cennet Meyvesi adını verdiğimiz tür özellikle iklim ve toprak koşulları bakımından bölgemize uygun oluşu, çiftçimize sunduğu katma değer imkanları bakımından dikkat çekmektedir. Trabzon Hurması bizim yapmış olduğumuz hesaplamalara göre; erişkin bir bahçede dekar başına 3 ton verimle 1215 bin TL hasılat ve 89 bin TL net gelir bırakmaktadır" dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Bugün Gölbaşı ilçemizin üreticileri için çok önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bu tesis, çiftçimizin el emeği göz nuru olan ürünlerinin sağlıklı şartlarda işlenmesi, kurutulması ve paketlenerek pazara sunulması çok çok önemlidir. İlimizi, ilçelerimizi ve hatta beldelerimizi belli alanlarda ön plana çıkartacak ürün desenlerine kavuşturuyoruz. Gölbaşı ilçemiz Trabzon Hurması üretim alanında Türkiye ikincisidir. Bu tür tesislerle birlikte inşallah Gölbaşı ilçemizi üretim alanında birinci sıraya çıkaracağız. Adıyaman heyeti olarak geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanıyla yaptığımız görüşmede inşallah Adıyaman’a bir Fidan Müdürlüğü kuracakları müjdesini verdiler. Fidan Müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte ilimiz ve ilçelerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine gelir getirici fidanları biz dağıtacağız. Yine Orman Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre Türkiye’deki ağaçlandırma desteğinin yüzde 25’ini Adıyaman’a verildi. Onun için badem ve diğer ürünlerin üretiminde birinci sıraya çıktık. Bugün açılışını yapacağımız tesisin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bu tesisin kurulmasında emeği geçen başta sayın Valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle açılışı yapılacak tesisin Gölbaşı ilçesine hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimiz Trabzon hurması başta olmak üzere kendi bahçelerinde ürettikleri doğal ürünlerini burada paketleyerek katma değeri yüksek bir şekilde halkımıza ulaştıracak. Hurma başta olmak üzere diğer ürünlerimizin en güzel şartlarda işleme tabi tutulması ve paketlenmesini sağlayacak teknolojik aletlerin burada faaliyete geçmesiyle burası çok önemli bir merkez hüviyetine dönüşecek. Küçük dokunuşlarla büyük etkilerin nasıl yaratıldığını bugün açılışını yapacağımız bu tesiste görüyoruz. Buraya 1 milyon gibi küçük bir para harcadık ve burası çok güzel bir tesise dönüştü. Gölbaşı ilçemiz artık hurmasıyla tanınacak. Şu anda üretim alanında Gölbaşı ilçemiz ikinci sırada yer almaktadır. Geçen sene 30 bin hurma fidanı, bu sene de 50 bin fidan dağıttık. İnşallah önümüzdeki sene de 50 bin hurma fidanı daha dağıtacağız. Gölbaşı ilçemizde dağıttığımız fidanlarla birlikte Trabzon Hurmasının üretim alanı 3 bin 500 dekardan 5000 dekara çıkmış. Bundan sonra her ilçemizi bir ürünle tanıtma seferberliği başlatacağız hatta başlattık. Bundan sonra da Valilik olarak dağıtacağımız meyve fidanları ile çiftçimize destek olup yolunu açacağız. Böylesine değerli ve güzel bir yatırımın şimdiden Gölbaşı’mıza ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu tesisin kurulması aşamasında emeği geçen katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan duaların ardından Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisinin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keçe, kadınların iğne darbeleriyle sanata dönüşüyor Sağlık açısından ağrıları giderdiği bilinen keçe kursiyerlerin stresini alıyor
YEREL HABERLER Keçe, kadınların iğne darbeleriyle sanata ...
Adıyaman'da 'tırpan' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 'tırpan' operasyonu: 3 gözaltı
Başkan Turanlı, “İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti”
YEREL HABERLER Başkan Turanlı, “İstanbul temaslarımız oldukça ...
Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
Kaymakam Aslantürk, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslantürk, öğrencilerle bir araya geldi
Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Kahta’da Eğitim Öğretim Değerlendirme toplantısı ...
5 kişinin yaralandığı kazada ikizlerden Fidan Hümeyra bebek kurtarılamadı
YEREL HABERLER 5 kişinin yaralandığı kazada ikizlerden Fidan Hümeyra ...
HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz yargılanacak Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde Yıldırım’ın örgütle irtibatlı olduğunu vurgu yapıldı
YEREL HABERLER HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım tutuksuz ...
İkiz bebekleri kaza ayırdı
YEREL HABERLER İkiz bebekleri kaza ayırdı
Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme ...
Elektrik direği ve deprem sensör kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Elektrik direği ve deprem sensör kablosunu çalan ...
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Adıyaman´da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
Adıyaman’da hafif ticari araç takla attı: 2’si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da hafif ticari araç takla attı: 2’si ağır 5 ...
Belediye personeline proje hazırlama eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Belediye personeline proje hazırlama eğitimi ...
Milli Eğitim öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği verdi
YEREL HABERLER Milli Eğitim öğrencilere yardımcı kaynak kitap ...
Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar göçmenleri kabul etti
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır
Başkan Kılınç, down sendromlu çocukların aileleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, down sendromlu çocukların aileleriyle ...
Adıyaman'da 'Flute Duo' konseri
YEREL HABERLER Adıyaman'da 'Flute Duo' konseri
Besni’de ’Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Besni’de ’Özümüz Yunus, Sözümüz Türkçe’ etkinliği ...
Kahta’da altın hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Kahta’da altın hırsızı yakalandı
Gölbaşı'nda yol bakım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda yol bakım çalışmaları devam ediyor
‘En iyi narkotik polisi anne’ semineri düzenlendi
YEREL HABERLER ‘En iyi narkotik polisi anne’ semineri düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.