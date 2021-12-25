Doğa Koleji Basketbolda birinciliği kimseye kaptırmadı

Okullar arası spor müsabakalarından Adıyaman Doğa Koleji kızlar ve erkeklerde basketbol il birinci oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol müsabakalarında İTÜ ETA Vakfı Adıyaman Doğa Koleji ile Kahta GAP Anadolu Lisesi finalde karşılaştı. Adıyaman Doğa Koleji rakibini 9259 yenerek Adıyaman il birincisi oldu.

Yine Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol müsabakalarında İTÜ ETA Vakfı Adıyaman Doğa Koleji ile Yunus Emre MTA ile finalde yarıştı. Rakibi karşısında galip gelen Adıyaman Doğa Koleji Adıyaman İl Birincisi oldu.

Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, kızlar ve erkekler basketbol takım sporcularını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.