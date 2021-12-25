Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Çelikhan ilçesinde ki tekstil fabrikasında çalışan 57 kadınlara aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verdi. Jandarma ekipleri ayrıca KADES uygulaması tanıttı.

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