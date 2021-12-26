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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'nın Aşağı Azaplı köyü istikametinden Gölbaşı istikametine gelen E.A., idaresindeki 27 EN 037 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile arazi yolundan karayoluna giren Ü.G. yönetimindeki plakası olmayan sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerden Ü.G., E.A. ile araçlarda bulunan V.V. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Ü.G.’nin durumunun ağırlaşması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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