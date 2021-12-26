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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Adıyaman'da yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan broşürler dağıtıyor

İHA

AK Parti Adıyaman'da yapılan yatırım ve hizmetleri anlatan broşürler dağıtıyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından AK Parti’nin 2002 yılından bu güne kadar yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatan el broşürlerinin dağıtımına başlanıldı. Dağıtılan broşürlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, mahalle temsilcileri ve parti üyeleri, parti, binası önünden başlayarak vatandaşlara el broşürü dağıtımına başladı. Merkez ilçeye bağlı 33 mahalle, 135 köy ve 2 beldede aynı anda 30 bin adet broşür dağıtımına başlayan AK Parti İl teşkilatı, il genelinde ise 100 bin adet broşür dağıtımı yapacak. Dağıtılan el broşürlerinde 2022 yılı bütçesi, asgari ücret, sağlık, ekonomi, yatırımlar, ihracat, tarım destekleri, eğitim ve vatandaşlara yönelik verilen destekler gibi konular yer alıyor.
"100 bin adet broşürü tek tek dağıtacağız"
Teşkilat olarak her zaman alanlarda olduklarını dile getiren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 100 bin adet broşürü tek tek dağıtacaklarını söyleyerek, “Şuan hazırladığımız 100 bin adet broşürü tek tek ilimiz genelindeki bütün hanelere dağıtacağız. Bizler bugüne kadar ne yaptık, bundan sonra ne yapacağımız bu broşürlerde yazılı. Şu ekonominin daraldığını söylediğimiz bu dönemde bile 300 Yataklı Kadın ve Doğum Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası bitmek üzere ve ilimizde şuan Türkiye’nin en büyük kapalı cezaevi yapılıyor. Geçtiğimiz zamanlarda da Cumhurbaşkanımıza ilimizde yapımı süren baraj çalışmalarını ilettim. Bu barajlarımızdan Adıyaman’a gelecek olan suyun tarım arazilerimize sağlayacağı faydayı bizzat belirttim. Barajlarımızdaki çalışmalarda son hızla devam ediyor. Tarım noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Önceki gün ise Gölbaşı ilçemizde Trabzon hurmasının paketlenmesi ve kurutulmasını sağlayacak olan tesisin açılışını yaptık. Bademde Türkiye birincisiyiz, tütün kooperatifinin de açılışını yaptık ve tütün alımlarına başlanıldı. Bu şuan Adıyaman için bir çırpıda aklıma gelen yatırımlar. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlatan bütün hizmetler bu broşürlerde yer alıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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