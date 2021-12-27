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Adıyaman’da, havaların soğumasıyla birlikte kayalıklardan akan sular buz tuttu.

Adıyaman merkez Pirin Mevkiinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte su kaynakları buz tuttu. Kayalarda akan suyun donarak buz sarkıklarına dönüşmesi ortaya oldukça güzel manzara çıkarttı. Doğa yürüyüşüne çıkan bazı vatandaşlar karşılaştıkları buz sarkıklarını görüntüleyerek hatıra fotoğrafları çekti. Yürüyüş sırasında oldukça güzel bir manzarayla karşılaştıklarını dile getiren vatandaşlar, “Gündüzleri havalar güneşli ve bahar havasında geçerken geceleri ise oldukça soğuk oluyor. Gece saatlerinde havaların eksi derecelere kadar düşmesiyle burada bulunan su kaynakları tamamen buz tutmuş” diye konuştu.

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