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Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: “Gözlerinin yaşına bakmayacağız”

İHA

Marketlerde raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: “Gözlerinin yaşına bakmayacağız”

Adıyaman’da zincir marketlerin şubelerinde belediye raf ve kasa fiyatlarını, Ticaret İl Müdürlüğü ise faturaları kontrol etti.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyatlar konusunda ortak denetim yaptı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu’nun da katıldığı denetimlerde, vatandaşların fahiş fiyatlar konusundaki şikayetleri ön plana alınarak ürünlerde denetim yapıldı. Raf ve kasa fiyatlarının birbirine tutup tutmadığı, ürünün alış ve satış fiyatı denetlendi. Ekipler alışveriş arabasına çeşitli ürünleri doldurarak kasada fiyatları kontrol etti.
“Vatandaşın mağdur edilmesi noktasında tavizimiz olamaz” diyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç denetim sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Kılınç, “Türkiye’de vatandaşın fahiş fiyatlar noktasında çok ciddi bir tepkisi var ve bu bize yansıyor. Bizde Ticaret İl Müdürümüz ve ekibiyle, zabıta müdürümüz ve ekibiyle birlikte, tek tek marketleri dolaşıyoruz. Bu gün marketler olur, yarın kömür satıcıları olur, öbür gün başka sektör olur. Vatandaşımızın mağdur olmaması için var gücümüzle çalışacağız. Burada biz belediye olarak etiketleri takip ediyoruz. Ticaret İl Müdürlüğümüz de faturaları takip ediyor. Dolayısıyla ciddi bir denetim noktasında biz var gücümüzle çalışıyoruz. ‘Fırsat bu fırsat’ diyerek vatandaşı mağdur etmeye kalkışanlara izin vermeyeceğiz. Gereken cezayı da vereceğiz, gözlerinin yaşına da bakmayacağız. O yüzden herkes ayağını yorganına göre uzatsın, vatandaşı mağdur etme noktasında tavizimiz olmaz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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