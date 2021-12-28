Uzman çavuşun evine giren hırsız silah çaldı

Adıyaman’da, askeri personelin evine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, evden tabanca ve telefon çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden İ.U. isimli uzman çavuşa ait ikamete gece saatlerinde incir ağacına tırmanarak giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, ikamette bulunan beylik tabancasını ve bir adet cep telefonunu çaldı. Uzman çavuşa ait beylik tabanca ile telefonu çalan şahıs yada şahıslar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde olayı fark eden ikamet sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması ve çalınan tabanca ve telefonun bulunması için ise çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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