Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı

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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aldıkları yiyecekleri doğaya bıraktı. Birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin karlık ve yüksek kesimlerine gidilerek yiyecekler yaban hayvanları aç kalmasın diye bırakıldı.

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