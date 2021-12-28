Jandarma ekiplerinden sahte alkol denetimi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, ‘Türkiye müşterek kaçak, sahte alkol uygulaması’ kapsamında Adıyaman İl Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından jandarma bölgesinde sahte alkol denetimi yapıldı. 42 Ekip ve 158 askeri personelin katıldığı denetimlerde 121 iş yeri incelendi. Bin 990 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde arama kaydı olan 1 şahıs yakalanırken yabancı uyruklu bir şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı. Jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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