Samanlık yangını korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir çiftliğe ait samanlıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Tilek köyünde faaliyet gösteren Mustafa Polat'a ait çiftlikte bulunan ahırdaki samanlıkta yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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