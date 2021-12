Milletvekili Tutdere, vatandaşlarla bir araya geliyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği saha çalışmalarında vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

Ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Zamlar ve hayat pahalılığı almış başını gidiyor. İktidarın gerçekten vatandaşın sorunlarına derman olmayışı memleketi büyük bir çıkmaza koydu. Şu anda yetiştiriciler, üreticiler, çiftçiler, esnaflar, herkes mağdur. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel başkanımızın başkanlığında ülkeyi karış karış geziyoruz. Aylardır sahadayız, Türkiye'nin her tarafındayız. Türkiye'nin bütün şehirlerini geziyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz, sorunlarını meclise taşıyoruz. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak adına, mecliste de iktidara karşı çok büyük bir mücadele veriyoruz.

Adıyaman'ın Gerger’inden Gölbaşı'na kadar bütün ilçelerini ve ilçelere bağlı köylerimizi yaz boyunca gezdik. Oralarda da halkımızın bizden beklentisi var, vatandaşlarımızın bir değişim talebi var. İktidarın bu zam yağmurlarından vatandaşın artık dayanacak gücü kalmadı. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olduk, destek olduk. Belediyelerimiz, belediye başkanlarımız imkanları çerçevesinde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor" dedi.

Tutdere konuşmasında, "Halkın dertleriyle dertlenen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Onun ortaya koyduğu olağanüstü liderlik var. Bu liderlik, bu çaba ve bu gayret Türkiye yaşadığı sıkıntılardan kurtaracaktır. Bizlerde onun yol arkadaşları olarak yanında olacağız. Hep beraber çalışacağız. Köyde, mahallede, kasabada, şehirde, her yerde herkes üzerine düşeni yapacak ve inşallah biz bu zor günleri atlatacağız. Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu sömüren, halkımızı yoksullaştıran bu iktidardan el ele vererek hep birlikte kurtulacağız. CHP’nin kadınlara, gençlere, işçilere, çiftçilere, eğitimden sağlığına çok ciddi projeleri var. Çok iyi kadrolarımız. Ekonomiden tarıma her konuda Cumhuriyet Halk Partisinde çok önemli isimler var ve halk yetki verdiğinde biz kısa süre içerisinde ülkemizi tekrar toparlayıp güzel günlere taşıyacağız” diye konuştu.

