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Mera yangını korkuttu

İHA

Mera yangını korkuttu

Adıyaman’da, çıkan mera yangını vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Büyükboyalı Köyü yakınlarındaki mera alanında yangın çıktı. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yapıldığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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