Adıyaman'da 74 spor kulübüne yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli branşlardaki il genelinde bulunan toplam 74 spor kulübüne 440 bin TL tutarında nakdi destek verildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirilen nakdi yardım programına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Muhammed Toprak, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcular ve futbol kulübü yöneticileri katıldı.

Heyet, tören öncesi yeni hizmete sunulan Çok Amaçlı Spor Salonunu gezerek burada antrenman yapan sporcu gençlerle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, ülkemizi emanet edeceğimiz gençliğe çok büyük önem verdiklerini belirterek, “Adıyaman genç nüfusu fazla olan güzide bir kentimiz. Bu kadar genç nüfusa sahip bizim memleketin çocuklarına ilin yöneticileri olarak güzel spor tesisleri kazandırmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar bu gayretlerimizin sonuca ulaştığını görmenin de mutluluğu yaşıyoruz.

Şu anda içinde bulunduğumuz tesis çoğu ilimizde bulunmayan çok kıymetli bir tesistir. Yaklaşık 20 milyona mal olan bu tesisin bugünkü birim fiyatı yaklaşık 50 milyon TL’dir. Az önce tesisimizi gezerek, sporcularımızla bir araya gelip çok çeşitli spor branşlarının yapıldığını gördük. Spor aktiviteleri bakımında her türlü donatıya sahip olan bu güzel tesisin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. 2002 yılında Adıyaman’da toplamda 9 tane spor tesisi varken, bugün 145 spor tesisimiz bulunmaktadır. Yeni yapılacak spor tesisleri ile birlikte bu sayı 150’nin üzerine çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’la birlikte Ankara’da Gençlik Spor Bakanımızı hem de Spor Toto Teşkilat Başkanlığını ziyaret ederek, Çelikhan, Gerger, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerimizde yapılacak olan yeni Gençlik Merkezlerinin protokolünü imzaladık. Dolayısıyla Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Gençlerimize yönelik bu tür yatırımları yaparken Amatör Spor Kulüplerimize unutmuyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında 38 Amatör Spor Kulüplerimize 190 Bin lira destek vermiştik. Bugünde 74 spor kulübümüze toplamda 440 Bin liralık daha destek veriyoruz. Verilen desteklerin spora, sporcuya, gençlerimize ve Amatör Spor Kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törende konuşan Vali Mahmut Çuhadar ise, “Amatör spor kulüplerimizi ayakta tutmak ve gençlerimizi bu kulüplere yönlendirerek spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimiz genelindeki 74 spor kulübüne yapılan nakdi yardımı önemsiyoruz. Adıyaman sporun bütün branşlarında başarı gösteren sportif bir ilimizdir. Birçok spor dalında öyle ilerdeyiz ki, mesela kürek sporunda Fenerbahçe ve Beşiktaş’la yarışıyoruz. Adıyaman çok fazla genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Adıyaman’ın 029 yaş arası genç nüfus oranı Türkiye ortalamasına göre yüzde 54’tür. Biz gençlerimizin, telefona, tablete, bilgisayara, televizyona mahkum olmasını değil, eğitimden kalan vaktinin değerli bir kısmını da sporla değerlendirmesini ve kendisini sanal aleme hapsetmeyip hayatın içinde olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda valilik olarak Adıyaman'ın spor kenti olma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir. İstikbalimizin teminatı gençlerimizin her alanda kişisel gelişimlerinin desteklenmesine önem veriyoruz. Gençlerimizi daha fazla spor tesisi ve daha fazla gençlik ve kültür merkeziyle buluşturmak için milletvekillerimizle yoğun gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine önem verdiğimiz kadar spor, sosyal ve sanatsal faaliyetlerde de yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlayan bu gibi nakdi destekler amatör spor kulüplerimize ve dolayısıyla da gençlerimize nefes olacaktır. İnanıyorum ki kulüplerimize ve gençlerimize yapılan bu destek ve yatırımlar, ülkemize çarpan etkisi ile çok büyük katkılar sağlayacaktır. Gençlerimizin hayallerini karşılıksız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, nakdi yardımın spor kulüplerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 440 Bin Liralık nakdi yardım çeki temsili olarak Amatör Spor Kulüplerinin Başkanlarına verildi.

