Huzur uygulamasında 2 bin 950 kişi kontrol edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan ‘Türkiye güven’ huzur uygulaması kapsamında 2 bin 950 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 44 ekip ve 253 personelin katılımıyla kent merkezinde yapılan uygulama kapsamında 823 araç, 76 umuma açık alan ve 16 park ile bahçede kontrol gerçekleştirildi. 2 bin 950 kişinin ise kimlik kontrolünün yapıldığı denetimde hırsızlıktan aranan 1 şahıs gözaltına alındı. Aynı zamanda umuma açık 4 farklı adrese ruhsat eksikliğinden dolayı tutanak tutulurken 26 araca ise evrak eksikliğinden dolayı idari para cezası uygulandı. Öte yandan ele geçirilen 1 adet ruhsatsız av tüfeğine ise el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.