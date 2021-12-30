Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da lastiği patlayan mozaik yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Durukaynak (Pişnik) köyü yakınlarında İbrahim Çoraplı idaresindeki 44 AAU 662 plakalı mozaik yüklü Ford marka kamyonetin lastiği köy yakınlarında patladı. Lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada kamyonette bulunan Şeyho Çoraplı (74) ile Bilal Çoraplı (51) yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.