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Gölbaşı’nda içki satışı yapılan işyerleri denetlendi

İHA

Gölbaşı’nda içki satışı yapılan işyerleri denetlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yılbaşı öncesi içki satışı yapan işyerleri denetlendi.
Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki satışlarıyla ilgili denetim yaptı. Son günlerde artan sahte içki ölümlerinin önüne geçmek için içki satış ve tüketim noktalarını denetledi.
Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve sahte içkiye karşı bandroller kontrol edildi. İş yeri sahipleri ve çalışanlara uyarılarda bulunuldu.

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