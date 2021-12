Başkan Alkayış 2021 yılını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, yeni tip korona virüse (Covid19) rağmen teşkilat olarak dolu dolu bir yılı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Başkan Mustafa Alkayış, pandemi sürecinde her türlü olumsuzluklara rağmen bu yılı AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı olarak çok verimli geçirdiklerini söyledi.

Alkayış açıklamasında, “Merkez ilçe 310 bin 642 nüfus, 195 bin 670 seçmen, 671 sandık, 135 köy, 33 mahalle, 2 belde beldeye bağlı 16 mahalleden oluşmaktadır. 2021 yılı içesinde İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, gençlik ve kadın kollarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz yani tüm teşkilat kademelerimizle uyumlu bir şeklide gayret ve çalışmalarımızı gerçekleştirildik.

Adıyaman merkez 135 köyden 115 köyü teşkilatımız, il genel meclis üyelerimiz ve milletvekillerimizle ile ziyaret ederek kırsalda ve köylerde yapılan ve yapılacak yatırım ve hizmetlerin takibi bizzat yerinde görerek eksikliklerin tespiti noktasında ziyaretler gerçekleştirildi.

19 yıllık AK Parti iktidarımızda merkez ilçe sınırlarında yapılan hizmet ve icraatlarımızın anlatıldığı özetin şeklinde 50 bin el broşürü hazırlayarak tüm teşkilat kademelerimizle ile birlikte esnaf ve evlerimizde ulaştırılacak şeklinde çalışmalar yaptık. 2021 yılı içerisinde 50 büyük caddemizde tüm milletvekillerimiz ve teşkilatımızın katılımıyla esnaflar ziyaret ederek, esnaflarımızın sorun ve istekleri ile ilgili çözüm noktasında istişarelerinde bulunduk.

33 Mahalle teşkilatımızı ziyaret ederek mahalle ve sandık yönetimleri ile ilgili güncelleme çalışması yapılarak teşkilatımızın usul ve esasları söylendi. Her Salı merkez ilçe mutat yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Her ay mahalle ve il genel meclisi toplantısı yapılmıştır. Aşama aşama 33 mahalle muhtarlarımız ziyaret edilerek, mahallenin sorun ve problemleri ile ilgili çözüm önerileri yapılmıştır. 2021 Yılında merkez ilçe teşkilatımızın organizasyonu ile tüm teşkilat kademelerimizin katılımıyla 34 bin civarında olan üyelerimiz ile telefon ile aranarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan selamlarını ileterek sorun ve istekleri dinlenerek rapor haline getirilmiştir. Yıl içerisinde 3 bin 500 yeni üye kaydı çalışması yaptık. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak 2021 yılında bu şekilde yoğun, uyumlu ve teşkilat prensiplerine uygun bir çalışma sergiledik. Bu çalışmalarda görev alan tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 2022 yılının memleketimize, ülkemize ve tüm insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

