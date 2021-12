Rektör Turgut’un yeni yıl mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, yeni yıl ile ilgili mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, her yeni yılın, yeni hedeflere, mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşmamız için yeni başlangıçlar ve fırsatlar sunduğunu mesajında paylaştı.

Turgut, “Bu başlangıç ve fırsatları fark etmek ve edindiğimiz tecrübelerle hedefe odaklanmak bizlere hem mutluluğu hem de başarıyı getirecektir. Geride bıraktığımız yıl içerisinde Adıyaman Üniversitesinin sahip olduğu eğitim kalitesini, çalışanlarımızın azmini ve birlik ruhunu bir merhale daha yükselterek Üniversitemizi bir adım daha ileri taşımanın çabası ve kaygısı içerisinde olduk. Adıyaman Üniversitesinin sorunlarının çözülmesi, daha kaliteli bir eğitim ortamının sağlanması, markalaşması ve tanıtılması için başlattığımız çalışmalarımız yeni yılda da devam edecektir. 2022 yılında amacımız Covid19 salgınının etkilerinden tamamen kurtularak daha sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak, yapacağımız proje ve ARGE çalışmalarıyla Üniversitemizin her geçen gün yükselen kalitesini devam ettirerek öğrenci dostu bir Üniversite olma noktasında hedeflerimize ulaşmak olacaktır.

Bu minvalde akademik ve idari çalışanlarımız ile birlikte aynı bakış açısı ve sinerji içerisinde hareket edecek, birlik ve dayanışma hasletlerimizi daha da geliştirmeye gayret edeceğiz. İnanıyorum ki, ülkemizin sahip olduğu muazzam potansiyel sayesinde araştıran, sorgulayan ve üreten bir gençlik ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak ufku geniş, yarınları umut dolu ve geleceği aydınlık bir Türkiye bizleri beklemektedir.

2021 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2022 yılının yeni umutlar yeşertip geleceğe dair güzel hayallerimize ev sahipliği yapacağından hiç şüphem yok. 2022 yılının Üniversitemiz, ilimiz, ülkemiz ve tüm dünya için barış, kardeşlik ve huzur ortamının arttığı, sıkıntıların sona erdiği bir yıl olmasını diliyor, bu duygu ve düşüncelerle, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, yeni yılın her türlü sıkıntılardan uzak, huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimin yeni yılını en iyi dileklerimle kutluyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

