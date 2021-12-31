Milletvekili Tutdere’den yeni yıl mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajda halkın iktidarını kuruncaya dek var güçleriyle çalışacaklarını, yeni yılda yeşeren umutları daha kuvvetlendirerek karanlığın sonundaki aydınlığa ulaşacaklarını söyledi.

Milletvekili Tutdere, “Yeni yıl demek yeni bir başlangıç ve yeni umutlar demektir. Yeni yılda da var gücümüzle çalışacak yeşerttiğimiz umutları daha da kuvvetlendirerek karanlığın sonundaki aydınlığa ulaşacağız. Halkın iktidarını kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Mutlu, huzurlu ve adil bir geleceğin inşası için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edecek eşit, demokratik, hakça bölüşen bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2022 Yılının ekonomik sıkıntıların sona erdiği, çocuklarımızın barış ve sevgi içinde büyüdükleri, adaletin yeniden tesis edildiği bir yıl olmasını diliyorum. Umuyorum ki pandemi 2022 yılında son bulur sağlık dolu korkusuz bir hayata tekrar adım atar, 2022 yılında güzel bir Türkiye'de uyanır, güzel günleri hep birlikte kucaklarız. 2022 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık dolu bir yıl diliyorum” diye konuştu.

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