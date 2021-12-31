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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı

İHA

Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Turanlı mesajında, "Bütün ülkeleri etkileyen ve hala devam eden küresel bir salgınla geçen zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli hemşerilerimize ve salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımıza, saha ekibimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza ve diğer kamu görevlilerimize teşekkür ediyor, Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Mekke'nin fethinde yaşanan ruhun bugün de yaşanması temennisiyle 2022 yılının ülkemize, İlimize, ilçemize ve tüm insanlığa; barış, kardeşlik, huzur, bereket, birlik, beraberlik, dayanışma, mutluluk getirmesini diliyor, pandeminin sona erdiği, hemşerilerimizle kucaklaşacağımız yeni bir yıl olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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